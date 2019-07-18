Önce 64-0 sonra 30-1 yenildiler! Tek golün sevinciyle ağladılar

2019 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda, Macaristan'a 64-0 yenilen Güney Kore'nin kadın sutopu takımı, bu sayıyla mağlubiyet rekoruna imza attı.

Aldıkları ağır yenilginin ardından umutlarını Rusya maçına saklayan takım, bu maçta da umduğunu bulamadı.

ATTIKLARI TEK GOLÜN ARDINDAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Salı günü Rusya-Güney Kore sutopu takımları arasında gerçekleşen maç, birbirinden ilginç görüntülere sahne oldu.

Skorun 27-0 olduğu dakikalarda, Güney Kore ekibi bir gol atmayı başardı. Bu golün sevincini yaşayan sporcular gözyaşlarına boğuldu. Maçın galibi ise 30-1 ile Rusya oldu.