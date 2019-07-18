Önce 64-0 sonra 30-1 yenildiler! Tek golün sevinciyle ağladılar

Güney Kore kadın sutopu takımı attıkları tek golün sevinciyle ağladı
Rusya'ya 30-1 yenilen Güney Kore kadın sutopu takımı, attıkları tek golün ardından sevinç gözyaşları döktü.
- star.com.tr
2019 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda, Macaristan'a 64-0 yenilen Güney Kore'nin kadın sutopu takımı, bu sayıyla mağlubiyet rekoruna imza attı.
Aldıkları ağır yenilginin ardından umutlarını Rusya maçına saklayan takım, bu maçta da umduğunu bulamadı.
ATTIKLARI TEK GOLÜN ARDINDAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Salı günü Rusya-Güney Kore sutopu takımları arasında gerçekleşen maç, birbirinden ilginç görüntülere sahne oldu.
Skorun 27-0 olduğu dakikalarda, Güney Kore ekibi bir gol atmayı başardı. Bu golün sevincini yaşayan sporcular gözyaşlarına boğuldu. Maçın galibi ise 30-1 ile Rusya oldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.