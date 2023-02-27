İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2023 Pazartesi / 7 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8865
  • EURO
    19,9527
  • ALTIN
    1099.54
  • BIST100
    5128.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Güney Kore Milli Takımı'nda Jürgen Klinsmann dönemi
Spor

Güney Kore Milli Takımı'nda Jürgen Klinsmann dönemi

Güney Kore Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine, Jürgen Klinsmann getirildi.

AA27 Şubat 2023 Pazartesi 13:38 - Güncelleme:
Güney Kore Milli Takımı'nda Jürgen Klinsmann dönemi
ABONE OL

Güney Kore Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 58 yaşındaki Alman teknik direktörle 3,5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Daha önce Almanya ile ABD'nin milli takımları ile Bayern Münih ve Hertha Berlin kulüplerini çalıştıran Klinsmann, Kanada, Meksika ve ABD'nin ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın finallerinde de Güney Kore'nin başında olacak.

Futbolculuğu döneminde Almanya ile 1990'da Dünya Kupası'nı kazanan Jürgen Klinsmann, milli formayla 108 maçta 47 gole imza atmıştı.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Güney Kore Milli Takımı'nı çalıştıran Portekizli teknik direktör Paulo Bento, turnuvanın ardından görevini bıraktığını duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.