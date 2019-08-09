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Güney Kore polisinden, organizasyon şirketine Cristiano Ronaldo baskını

Güney Kore'de lig karmasının, Juventus ile oynadığı maçta Cristiano Ronaldo'nun forma giymemesi üzerine organizasyonu sağlayan şirkete dolandırıcılık soruşturması kapsamında polis tarafından bir operasyon düzenlendi.

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Güney Kore'de polis tarafından Cristiano Ronaldo operasyonu...

Yeni sezon öncesi Juventus, hazırlık döneminde K-League Karması ile Güney Kore'de karşı karşıya gelmişti. Bu maçta Cristiano Ronaldo'nun forma giymemesi organizasyonu düzenleyen şirketi dolandırıcılık suçlaması ile karşı karşıya bıraktı.

Anlaşmaya göre Cristiano Ronaldo'nun en az 45 dakika oynaması gerektiği aktarılsa da Portekizli yıldızın maçta hiç süre almaması taraftarların büyük tepkisini çekmiş ve dava konusu olmuştu.

Organizasyonu Fasta adlı bir pazarlama şirketi tarafından düzenlenen 26 Temmuz'daki maç için 330 dolar değerinde 65.000'den fazla bilet satıldı.

Fasta'ya polis tarafından yapılan baskın sonrası şirket de Juventus'a sözleşme ihlali nedeniyle bir şikayette bulunulduğunu belirtti.

K-League ise polisin dahil olduğu olaya ilişkin bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Haftanın başlarında ise polis, organizasyonu sağlayan şirketin üst düzey yetkililerinden biri için yurt dışına çıkma yasağı çıkarmıştı.

Söz konusu maçın ardından Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Ronaldo'nun kas yorgunluğu nedeniyle forma giyemediğini belirtmişti. Bu açıklamaya rağmen Seoul merkezli bir hukuk firması, organizasyonu sağlayan şirketin taraftarların bilet gelirlerini aldığını ve bu işten sorumlu olduğunu belirtiyor. 

(Fanatik)

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