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Spor

Güney Kore'de futbolculara test yapılacak

Güney Kore'de mayıs ayında başlaması planlanan ligler öncesinde bütün takımların oyuncularına, teknik ekibine, çalışanlara ve hakemlere test yapılacak. Toplamda 1142 kişi testten geçecek ve ligler başlayacak.

IHA27 Nisan 2020 Pazartesi 10:25 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 10:25
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Koronavirüs salgınını kontrol altına almayı başardığını açıklayan ve normal hayatına dönen Güney Kore’de ligler de mayıs ayında başlayacak. Yapılan bu açıklamanın ardından bütün liglerde mücadele eden futbolcuların, teknik ekibin, çalışanların ve hakemlerin testten geçmesine karar verildi. 8 Mayıs tarihinden önce testleri tamamlayacak olan yetkililer toplamda 1142 kişiye test uygulayacak. Tüm masrafların federasyon tarafından karşılanacağı uygulamanın ardından pozitif bulguya rastlanmayan kulüpler lig maçlarına çıkabilecek. Eğer herhangi bir takımda pozitif vakaya rastlanırsa, bütün takım 14 gün boyunca karantinaya alınacak ve karantina süresi dolduktan sonra yapılacak testlere göre lige başlayıp başlamayacağına karar verilecek.

Ramazanı Türkiye'de geçirmenin mutluluğunu yaşıyorlar

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