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Güntekin Onay: Beşiktaş psikolojik travma içerisinde

Güntekin Onay, Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ettiği maçın ardından yayıncı kuruluşta siyah beyazlıları değerlendirdi.

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Güntekin Onay, Beşiktaş'ın kolay gol yeme problemiyle ilgili olarak, "Karius, Bratislava maçından önce kolay gol yiyoruz ve iyi sonuçlar için bunun önüne geçmeliyiz dedi. Bunun farkında olup iki deplasmanda 8 gol yediler. Hatayı bilip, bunları yaşıyor olması daha düşündürücü." yorumunu yaptı.

Ünlü yorumcu, "Beşiktaş'ın bugün daha farklı bir anlayışla, daha güvenli ve emniyetli bir şekilde sahada yer alacağını düşünüyorduk." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ PSİKOLOJİK TRAVMADA..."

Beşiktaş'ın psikolojik travma içerisinde olduğunu söyleyen Güntekin Onay, "Özellikle hücumun kenarlarında ve kadroya yapılan takviyelerin bu oyuna uygunluğu tartışmaya açık. Hepsi açık alan oyuncusu gibi gözüküyor. Psikolojik travmayı atlatmak kolay olmayabilir. Büyük kulüpler böyle kötü sonuçlar alınca travma yaşarlar. Taraftar baskısı, medya…" dedi.

(Sporx)

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