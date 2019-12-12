Gurbetçilere çirkin saldırı
PSG’nin Ultras grubundan 200 kadar maskeli kişi, Paris’te Porte de Saint-Cloud’da toplanan G.Saraylı taraftarlara saldırdı. Fransız polisinin geç müdahalesi yüzünden büyük arbede yaşandı.
- Star Spor
ŞAMPİYONLAR Ligi A Grubu’nda dün gece Paris Saint Germain ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşma öncesinde Paris’te istenmeyen olaylar yaşandı. 150-200 kadar maskeli PSG Ultras taraftarı, Porte de Saint-Cloud’da toplanan Galatasaraylı taraftarlara saldırdı. Polisin ilk etapta müdahale etmekte geç kaldığı olayda iki taraftar grubu arasında ciddi bir gerginlik çıktı. Ancak çıkan bir patlama sesinden sonra güvenlik güçleri müdahale edip olayları yatıştırdı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında Parc des Princes Stadı’na geçiş yaptı.
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