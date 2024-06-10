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Spor

Gürcistan, deplasmanda rahat kazandı!

A Milli Takım'ın EURO 2024'teki rakiplerinden Gürcistan, hazırlık maçında Karadağ'ı 3-1 mağlup etti.

10 Haziran 2024 Pazartesi 00:25 - Güncelleme:
Gürcistan, deplasmanda rahat kazandı!
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EURO2024'te Türkiye'nin rakipleri arasında yer alan Gürcistan, hazırlık maçında Karadağ'a konuk oldu.

Pod Goricom'da oynanan mücadeleyi Gürcistan 3-1 kazandı.

Gürcistan'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Otar Kiteishvili, 33. dakikada Georges Mikautadze ve 83. dakikada Budu Zivzivadze kaydetti.

Karadağ'ın tek golü ise 66. dakikada Stevan Jovetic'ten geldi.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN 18 HAZİRAN'DA

A Milli Takımımız, Gürcistan ile grup maçını 18 Haziran Salı günü 19:00'da Signal Iduna Park'ta oynayacak.

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