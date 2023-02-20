Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, kamp eğitim merkezini inceledi

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Sarıyer'de bulunan Mersinli Ahmet Kamp Eğitim Merkezi'ne gelen Eroğlu, yenileme çalışması süren antrenman salonuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Ocak ayında yenileme çalışmalarının başladığı merkezde üç minderin bulunduğu antrenman salonunun altı mindere çıkarılacağı bilgisini veren Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türk güreşinin önemli merkezlerinden biri olan Sarıyer Mersinli Ahmet Kamp Eğitim Merkezi uzun yıllar özellikle grekoromen güreşe hizmet etti. Merkez, 15 Mart'tan itibaren Türk güreşinin hizmetine girecek. Salonun büyümesiyle birlikte kondisyon salonumuz da büyüdü. İnşallah vatanımıza milletimize hayırlı olur ve buradan nice şampiyonlar çıkar."

Öte yandan Eroğlu, Ankara'daki Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayan grekoromen güreş milli takımıyla 23-26 Şubat tarihlerinde Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenecek 2. Ranking Serisi için bu ülkeye gidecek.