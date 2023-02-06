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Spor

Güreş Federasyonu'ndan açıklama: ''Kahramanmaraş'taki kafileler güvenli bir şekilde ülkelerine gidiyor''

Türkiye Güreş Federasyonu, 12 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan Uluslararası U20 Güreş Turnuvası için Kahramanmaraş'ta bulunan kafilelerle ilgili olumsuz bir durum bulunmadığını duyurdu.

IHA6 Şubat 2023 Pazartesi 14:07 - Güncelleme:
Güreş Federasyonu'ndan açıklama: ''Kahramanmaraş'taki kafileler güvenli bir şekilde ülkelerine gidiyor''
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Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde dün gece 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Türkiye Güreş Federasyonu ile Kahramanmaraş Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği 'Uluslararası U20 Güreş Turnuvası' nedeniyle kentte bulunan Fransa, Kosova ve Özbekistan kafileleriyle ilgili olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Sporcu, antrenör ve kafile üyelerinin tüm ihtiyaçları ile yakından ilgilenilmektedir. Kafileler güvenli bir şekilde ülkelerine doğru yolculuğa çıkmaya başlamıştır. Federasyon Başkanımız Şeref Eroğlu da bizzat Kahramanmaraş'ta kafilelerin tahliyesini organize etmiştir. Başkan Eroğlu ayrıca, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne mensup güreşçilerimize yardım çalışmalarına şahsen katılmakta, ilgili resmi kurumlarla iletişimi yürütmektedir. Gelişmelerle ilgili olarak federasyonumuzun resmi hesaplarından bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

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