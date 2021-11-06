Güreş Federasyonu'nun yeni başkanı belli oldu

AA 6 Kasım 2021 Cumartesi 17:20 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 17:20

Türkiye Güreş Federasyonu 5. Olağan ve Mali Genel Kurulunda başkanlığa Şeref Eroğlu seçildi.

Anadolu Hotels Esenboğa Termal'de yapılan genel kurulda 152 delegenin oyunu alan olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Şeref Eroğlu, Türkiye Güreş Federasyonunun yeni başkanı oldu.

2015'ten itibaren başkanlık görevini yürüten Musa Aydın 107 oyda kalırken, bir oy geçersiz sayıldı. Aydın, sonuçlar resmi olarak açıklanmadan Şeref Eroğlu'nu tebrik etti.

Genel kurulda ayrıca faaliyet ve denetim raporları ibra edildi.

YASEMİN ADAR YÖNETİM KURULU LİSTESİNDE

Şeref Eroğlu'nun yönetim kurulu listesinde olimpiyat üçüncüsü, dünya ve Avrupa şampiyonu Yasemin Adar da yer aldı.

Eroğlu başkanlığındaki federasyonun yeni yönetim kurulunda bulunan asil üyeler şöyle:

Ahmet Taşçı, Ali Kayalı, Yasemin Adar, Mahmut Çelikcan, Turgay Baştuğ, Hürbay Duran, Selim Akceylan, İsmail Acıpınar, Mehmet Tuncer, Hızır Sözüer, Barış Şeref, Murat Şahin, Hasan Aydın, Fezair Tatlıdil.

"YENİ BİR HİKAYE YAZMAK ZORUNDAYIZ"

Şeref Eroğlu, genel kurulda yaptığı konuşmada, Tokyo Olimpiyatları ve 2021 Dünya Şampiyonası'nda beklentilerin altında kalındığını belirterek, "Devletimizden son 10 yılda en büyük bütçeyi, imkanları güreş almıştır. 2021 bütçemiz 70 milyon liradır. Dolayısıyla olimpiyat oyunlarında bir altın madalya almadan dönemeyiz. 30 altın madalyanın dağıtıldığı Dünya Şampiyonası'nda bir altın almadan yurdumuza dönemeyiz. Biz bunu hak etmiyoruz. Çünkü biz güreş ülkesiyiz." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, güreşin ata sporu olduğunun altını çizerek, "Ülkemizde güreşte altın madalya olmadı mı milletimiz yas tutuyor. Biz, güreş olarak yeni bir hikaye yazmak zorundayız. Ben ve arkadaşlarım bunu yapacak güçteyiz." diye konuştu.

Seçimi kazandıktan sonra tekrar kürsüye gelen Şeref Eroğlu, delegelere teşekkür ederek, "Güreş camiasına meydan okumamayı birileri öğrenecek. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İki aydan beri yoğun bir temponun içindeydik. Çalıştık, elimizden geleni yaptık. Bugün, Türk güreşi kazanmıştır. Bundan sonra bize düşen, yakışan ata sporu güreşimizi en zirveye çıkarmaktır. Bunu hep birlikte yapacağız." şeklinde konuştu.