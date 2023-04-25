Güreş Milli Takımı Türkiye'ye döndü

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda birinci olan Grekoromen Milli Takımı, yurda döndü.

Kariyerindeki 12. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu egale eden Rıza Kayaalp'in de yer aldığı bazı milli güreşçiler, İstanbul'dan hava yoluyla Ankara'ya geçti.

Sabaha karşı başkente gelen milli güreşçileri, Esenboğa Havalimanı'nda ASKİ Spor Kulübü sporcuları, antrenörleri ve yöneticileri ile yakınları, çiçeklerle karşıladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın marşları eşliğinde dış hatlardan çıkan milli güreşçilerden Rıza Kayaalp, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Geçen yıl, 12. Avrupa şampiyonluğunu kazanıp Aleksandr Karelin'in rekorunu egale edeceğim diye söz vermiştim. Karelin'in rekorunu egale ederek ülkeme büyük bir başarı kazandırdım. Bunun mutluluğu içerisindeyim. İnşallah seneye rekorun tek sahibi olurum." diye konuştu.

Üst üste şampiyonluklar elde etmenin kolay olmadığını vurgulayan Rıza, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok emek, çalışma istiyor. Devletimiz bizi köyden aldı, güreş eğitim merkezinde devletin ekmeğini yedik. Bizden tek istediği altın madalya almaktı, bayrağımızı göndere çektirmekti. Bu vefanın karşılığını vermeye çalışıyorum. Güreşi bırakana kadar hedefim zirvede olmak. O hedef doğrultusunda şimdiye kadar geldik. Son büyük 3 şampiyona kaldı; dünya, Avrupa ve 2024 Paris Olimpiyatları. Ondan sonra bu işi bırakmak istiyorum. İnşallah, bu üç şampiyonada zirveye çıkarak bu işi sonlandırmış olurum."

Final maçında sakatlık yaşadığına değinen milli güreşçi, "Parter pozisyonunda bacağımdan ses duydum. Rekor gitti dedim. Ayağa kalktım, ağrı çoktu ama basabiliyordum, hocalarıma ve izleyenlere hiç çaktırmadım. Dört dakikada anlatamayacağım bir duygu yaşadım. Benim için inanılmaz zordu. Neredeyse bütün gücümü tek ayağıma verip, 4 dakikayı bitirdim. Allah sabır, dayanma gücü verdi, bir mucize diyorum. Sakatlanmasaydım rahat kazanabileceğim bir maçtı." şeklinde konuştu.

Milli sporcunun eşi Zeynep Yılmaz Kayaalp, Rıza ile gurur duyduğunu belirterek, "Bizi en çok zorlayan şey hasret oluyor. Rıza'nın canı sağ olsun. Yeter ki şampiyon olsun, özlüyoruz ama bekleriz. Gerçekten çok çalışıyor. Bu kadar yıl zirvede kalmak her yiğidin harcı değil. Final maçı inanılmaz heyecanlıydı." ifadelerini kullandı.

Gümüş madalya alan milli sporcu Ali Cengiz, final maçında talihsizlikler yaşadığını dile getirerek, "Bunlara takılmamak gerekiyor. Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları. Bu doğrultuda ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Grekoromen Milli Takımı Teknik Direktörü Erdoğan Karaali ise sporcuları tebrik ederek, "Takım şampiyonluğunda herkesin emeği var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Görevimizi layıkıyla yapmanın mutluğunu yaşıyorum. Artık hedef Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlar. İnşallah daha iyisi olacak." diye konuştu.

Avrupa şampiyonu olan Grekoromen Milli Takımı'nda Rıza Kayaalp, Adem Burak Uzun ve Burhan Akbudak altın, Ali Cengiz gümüş, Yunus Emre Başar ve Selçuk Can ise bronz madalya kazanmıştı.

Türkiye, erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 6 altın, 3 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 17 madalyayla tamamlamıştı.

