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Spor

Güreş Şampiyonası'nda 3. gün sona erdi

Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda, Türkiye, serbest stil takım sıralamasında 2'nciliği elde etti.

25 Ekim 2023 Çarşamba 23:36 - Güncelleme:
Güreş Şampiyonası'nda 3. gün sona erdi
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Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan Nesrin Baş finale yükseldi, Abdullah Toprak ve Oktay Çiftçi ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyonanın 3. günü sona erdi.

Kadınlar elemelerinde mindere çıkan milli güreşçilerden Nesrin Baş (68 kilo), Rus Vusala Parfianovich'i 3-1 yenerek finale yükseldi. Nesrin, altın madalya için Belaruslu Alina Shauchuk ile karşılaşacak.

Şevval Çayır (55 kilo), yenildiği rakibinin finale çıkmasıyla repesaj hakkı kazandı. Zehra Demirhan (50 kilo), Ebru Dağbaşı (59 kilo) ve Mehtap Gültekin (76 kilo) ise şampiyonaya veda etti.

Serbest stil 57, 65, 70, 79, 97 kiloda ise madalya müsabakaları yapıldı.

Repesaj sonucu 3'üncülük maçına çıkan milli güreşçilerden Abdullah Toprak (65 kilo), Hint Kumar Mohit'i 11-6 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Oktay Çiftçi (97 kilo) de Ermenistan'dan Sergey Sargsyan'ı hükmen yenerek bronz madalya elde etti.

Burak Sinin (70 kilo) ise Gürcistan'dan Giorgi Elbakidze ile karşılaştığı 3'üncülük maçını 5-0 kaybetti.

Şampiyonada yarın kadınlar 50, 55, 59, 68, 76 kilodaki repesaj ve madalya müsabakalarının yanı sıra kadınlar 53, 57, 62, 65, 72 kiloda elemeler ve yarı final maçları yapılacak.

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