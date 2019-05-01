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Güreşe Türk damgası

Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından açıklanan dünya sıralamasında dört Türk güreşçi klasmanında zirvede yer aldı.

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Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, UWW Dünya Klasmanı'nda grekoromende 5, serbestte 4, kadınlarda ise 3 olmak üzere toplam 12 milli güreşçinin ilk 4 sırada yer aldığı ifade edildi.

Serbest stilde Süleyman Atlı ve Fatih Erdin, grekoromende Emrah Kuş, kadınlarda ise Yasemin Adar'ın kendi kilolarında dünya sıralamasında birinci sırada bulunduğu aktarıldı.

Bilindiği gibi UWW Dünya Şampiyonasında ve Olimpiyatlarda seribaşı uygulamasına geçti 2016 Rio Olimpiyatları'nda, 2017 Paris ve 2018 Budapeşte Dünya Şampiyonalarında da uygulandı.

UWW Dünya Klasmanı'nda ilk 4'te yer alan güreşçilerin dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda seribaşı olduğu hatırlatılan açıklamada, Türk güreşçilerin sıralamasının önemine vurgu yapıldı.

UWW Dünya Klasmanı'nda ilk 4'te yer alan Türk güreşçiler şöyle:

Serbest stil: 57 kilo Süleyman Atlı birinci, 86 kilo Fatih Erdin birinci,  65 kilo Selahattin Kılıçsallayan üçüncü, 125 kilo Taha Akgül dördüncü.

Grekoromen stil: 82 kilo Emrah Kuş birinci, 87 kilo Metehan Başar ikinci, 55 kilo Ekrem Öztürk üçüncü, 97 kilo Fatih Başköy, 60 kilo Kerem Kamal dördüncü.

Kadınlar: 76 kilo Yasemin Adar birinci, 72 kilo Buse Tosun ikinci, 59 kilo Elif Jale Yeşilırmak ikinci.

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