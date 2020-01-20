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Spor

Güreşte gözler Avrupa Şampiyonası'na çevrildi

İtalya'da düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası öncesi millilerin son hazırlık kampı programı açıklandı.

20.01.2020  14:21 - Güncelleme: 20.01.2020  14:21

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Serbest Milli Takımı, son hazırlık kampını 26 Ocak-12 Şubat tarihlerinde Ankara'nın Elmadağ ilçesinde gerçekleştirecek.

Grekoromen güreşçiler 22 Ocak-8 Şubat tarihlerinde İstanbul Sarıyer, Kadın Milli Takımı ise 22 Ocak-10 Şubat tarihlerinde Edirne'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kamp yapacak.

Avrupa Güreş Şampiyonası, 10-16 Şubat tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek. Organizasyonda ilk olarak grekoromen güreşçiler mindere çıkacak.

Taha Akgül, Avrupa Şampiyonası'na katılamayacak

Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası öncesi milli takım kampında sakatlanan milli sporcu Taha Akgül, Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alamayacak.

Olimpiyat şampiyonu Taha, sol omzundan ameliyat edilmişti.

Milliler, Romanya'da tarih yazmıştı

Türkiye, geçen yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 6 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanmıştı.

Avrupa şampiyonalarında en fazla madalya sayısına ulaşan milliler, Romanya'da tarihi bir başarı elde etmişti.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp de 9. kez Avrupa şampiyonu olarak Türk güreş tarihine geçmişti.

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