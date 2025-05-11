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Spor

Gürkan Aksoy oyunu kullandı

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Gürkan Aksoy, olağan seçimli genel kurulda oyunu kullandı.

IHA11 Mayıs 2025 Pazar 14:43 - Güncelleme:
Gürkan Aksoy oyunu kullandı
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Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşiyor. Başkan adaylarından Gürkan Aksoy da kongrede oyunu kullandı. 7 numaralı sandıkta oy veren Aksoy, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gürkan Aksoy, "Çok sakin, çok temiz, çok huzurlu bir kongre yaşıyoruz. Herkese bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Herkes seçimin ne olacağını soruyor. Biz şu anda kazanan tarafız. Kaybetsek de kazandık. Çünkü artık bu kulüpte kaybetsek dahi bir muhalefet olacak. Herkes buna hazır olsun" ifadelerini kullandı.

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