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Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi yükselmeye devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin karşılaşmalarını oynayacağı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin inşaatı sürüyor.

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Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, temeli 9 Eylül 2017'de atılan stat yükselmeye devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında maraton tribününde tribün prekastlarının takılması işlemine başlanırken güney tribününde ise tribün taşıyıcı kolonlar döküldü.

Batı tribünlerinde bodrum kat kabası tamamlanırken gelecek hafta ise zemin kat döşeme betonu dökülecek.

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