Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi yükselmeye devam ediyor Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin karşılaşmalarını oynayacağı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin inşaatı sürüyor.