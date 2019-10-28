Gustavo: 'Bizim takım ruhumuz bu'

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FENER’İN 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, Konyaspor galibiyetinin ardından konuştu. Türkiye’ye tatil yapmaya gelmediğini kaydeden Sambacı, “Biz gerçekten birlik olmuş bir takımız. Sadece orta saha oyuncuları değil, bütün arkadaşlarım takıma yardım etmek istiyor. Bizim takım ruhumuz bu. Ciddi bir şekilde işimize odaklanıyoruz. İstediğimiz 3 puanı aldığımız için mutluyum. Gol atmak beni mutlu etti ama her zaman takımın kazanması daha önce gelir. Umarım sezon sonu hep birlikte şampiyonluğu kutlarız. Buraya gelirken Diego ve Josef de Souza ile konuştum. Bana taraftarların çok büyük olduğunu söylediler. Gerçekten takımlarına aşıklar. Onlar bizim sahada fark oluşturmamızı sağlıyor” diye konuştu.