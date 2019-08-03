Gustavo istiyor Marsilya direniyor
FRANSIZ basını, Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olan Luiz Gustavo konusunda ilginç bir iddiada bulundu.
- Star Spor
L’Eqipe gazetesi, 32 yaşındaki Brezilyalı ön liberonun Fener’le el sıkıştığını ancak Marsilya yönetiminin kendisine izin vermediğini yazdı. Haberde “Gustavo, Fener’i istiyor ama Villas Boas kendisini bırakmıyor” ifadeleri yer alması dikkat çekti. Bu arada Marsilya Başkanı Jacgues-Henri Eyraud da, “Fener’den iyi bir teklif aldı ama ben Gustavo’nun kalmasını istiyorum” açıklamasında bulundu.
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