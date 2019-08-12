Gustavo kalmalı
F.BAHÇE’NİN orta sahaya takviye için uğraştığı Luiz Gustavo için Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud’den şok bir açıklama geldi.
Eyraud, “Luiz Gustavo’nun kariyerini Marsilya’da bitirmesini istiyorum. Kariyerinin sonuna kadar kendini Marsilya’ya adayacağını umuyorum’’ diyerek transfere sıcak bakmadığıın belirtti. Gustavo da geçtiğimiz günlerde, “Marsilya’da mutluyum, takımımın başarısına odaklandım” demişti.
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