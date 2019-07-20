Gustavo rest çekti

FENERBAHÇE’DE teknik direktör Ersun Yanal’ın ısrarla alınmasını istediği orta saha oyuncusu Luiz Gustavo’nun, Marsilya yöneticilerine rest çektiği Fransız basınında yer aldı. Gustavo’nun yöneticilere ve teknik heyete, “Burada şampiyonluk için yarışacak bir kadro kurulmayacak. Ben zirveye oynayacak bir takıma gitmek istiyorum” dediği belirtildi.

YANAL’IN GÖZDELERİNDEN

Bordeaux ile oynanan özel maç sonrası Yanal’ın gözdesi Luiz Gustavo’nun bir basın mensubunun “Marsilya’dan ayrılacağını öğrendik. Fenerbahçe’ye gitmeyeceksin, öyle değil mi” şeklindeki sorusu üzerine cevap vermeyip oradan gülümseyerek uzaklaşması ve bu hareketinin sosyal medyada yayılması Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

MARSİLYA İLE PAZARLIK

Orta sahada oyunun hem defansif hem de ofansif yönünü çok iyi oynayan Luiz Gustavo için Fener, Marsilya’ya 5 milyon euroluk bir teklifte bulunmuş, ancak 9 milyon euro cevabıyla karşılaşmıştı. Fransız temsilcisi daha sonra 8 milyona inmişti. Fener’in Gustavo ile 4 milyon euroya anlaştığı, Marsilya’ya da fiyat düşürmesi için baskı yaptığı vurgulandı.