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Spor

''Sahadaki görüntü utanç verici'' Gustavo: ''Takım savaşmıyor!''

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Konyaspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

14 Mart 2020 Cumartesi 23:19 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 23:20
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Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor, 9 kişi kaldığı maçta sahasında Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe'de Luiz Gustavo maçın ardından ardından açıklamalarda bulundu.

"UTANÇ VERİCİYDİ"

Brezilyalı futbolcu, "Golle ilgili konuşmaya gerek yok, maç hakkında konuşmalıyız. Son röportajda da söyledim, bir teknik direktör gittiğinde bunda oyuncuların da büyük suçu vardır. Bugün de sahada bunu kanıtladık. Sorumluluğu kabul etmeliyiz, sahadaki görüntü utanç verici. En azından savaşmamız ve kazanan bir takım görüntüsü ortaya koymamız gerekiyor" dedi.

"İŞLER İYİYKEN HERKES RONALDINHO"

Ronaldinho örneği veren Gustavo, "Neyin eksik olduğunu söylemek zor. Görüyoruz ki işler iyi gidiyorken, sahada herkes Ronaldinho gibi oynuyor ama işler zor gidince, aynı isteği göremiyorum. Formasını giydiğimiz bu büyük tarihi olan kulübe saygı göstermemiz gerekiyor" sözlerini kullandı.

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