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Gustavo’da sıkı pazarlık

KANARYA’NIN 6 numaraya takviye için uzun süredir peşinde olduğu Luiz Gustavo transferinde kulübü Marsilya ile kıran kırana bir pazarlık yapıldığı öğrenildi.

  • Star Spor
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Transferi yürüten Sportif Direktör Damien Comolli, Fransızlar’a 5.5 milyon euroluk bir teklif yapmıştı. 32 yaşındaki oyuncu için ilk olarak 10 milyon euro talep eden Marsilya, Fener cephesinden geri adım gelmeyince 8 milyon euroya kadar düştü. Fenerbahçe’nin bir süre daha 5.5 milyon euroda direteceği ancak 1 milyon euroluk bir artırım yapabileceği belirtiliyor. Sarı-Lacivertliler oyuncu ile yaptıkları görüşmede ise 3 senelik anlaşma sağlanmış ve bonuslarla birlikte yıllık 3 milyon euro ödemeyi kabul etmişti. Bu arada Luiz Gustavo’nun Kanarya’dan gelen teklifi kaçırmamak için kulübü Marsilya’ya baskı yaptığı ve ayrılmakta kararlı olduğu ifade edildi. Finansal Fair Play sıkıntısı yaşayan Marsilya’nın fazla direnemeyeceği belirtiliyor.

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