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Guti Beşiktaş ile yollarını ayırdı

Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü 'Guti' lakaplı Jose Maria Gutierrez Hernandez'in, görevinden ayrıldığı bildirildi.

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Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü "Guti" lakaplı Jose Maria Gutierrez Hernandez'in, görevinden ayrıldığı bildirildi.

İspanyol basınında çıkan haberlerde, Guti'nin Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshettiği duyuruldu.

Marca gazetesi, Guti'nin Beşiktaş'ta iyi bir tecrübe kazanmasına rağmen zor bir sezon geçirdiğini belirtti. Haberde, siyah beyazlı kulübün yaşadığı ekonomik sorunların, İspanyol teknik adamın ayrılmasında önemli bir etken olduğu ileri sürüldü.

Guti'nin İspanya'da kendisine takım aradığı ifade edildi.

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