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Spor

Guti Hernandez: Arda Güler'in idollerinden biri olmak benim için gurur verici

Real Madrid'in efsane oyuncusu Guti Hernandez, Arda Güler'in kendisini idolleri arasında göstermesinde duyduğu gururu dile getirdi.

20 Haziran 2024 Perşembe 15:17 - Güncelleme:
Guti Hernandez: Arda Güler'in idollerinden biri olmak benim için gurur verici
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Real Madrid'in efsane isimlerinden Guti Hernandez, milli futbolcumuz Arda Güler'le ilgili konuştu.

GUTI: "ONUR VERİCİ"

Guti, açıklamasında "Arda Güler'in idollerinden biri olarak benim adımı söylemesi onur verici." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'e geçen yıl Fenerbahçe'den transfer olan Arda Güler, İspanyol devinde kendisi için düzenlenen imza töreninde idollerinden biri olarak Guti'nin adını söylemişti.

REAL MADRID PERFORMANSI

Arda Güler, Real Madrid'deki ilk sezonunda 12 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.

19 yaşındaki milli futbolcu, EURO2024'te Gürcistan ile oynadığımız maçta uzaktan attığı golle adından söz ettirmeyi başarmıştı.

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