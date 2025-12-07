İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2025 Pazar / 17 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Guti Hernandez'den Arda Güler sözleri! ''Takımı yönetebilen tek oyuncu''
Spor

Guti Hernandez'den Arda Güler sözleri! ''Takımı yönetebilen tek oyuncu''

Real Madrid'in efsane futbolcularından Guti Hernandez, milli yıldız Arda Güler için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arda Güler'in performansı hakkında konuşan Hernandez, 'O, gol pozisyonuna girip ağları havalandırabilen ve ayrıca takımı yönetebilen tek oyuncu. Xabi ona güvenecek. Onun için harika bir sezon olacak' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ7 Aralık 2025 Pazar 17:20 - Güncelleme:
Guti Hernandez'den Arda Güler sözleri! ''Takımı yönetebilen tek oyuncu''
ABONE OL

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler'in Bellingham'ın da sahalara dönmesiyle son haftalarda süresi azalmıştı. Genç yıldızın kulübede oturması, hem sosyal medyada hem de İspanyol basınında da sık sık gündem olmaya devam ediyor.

TARAFTARLARDAN DESTEK

Geçtiğimiz günlerde Valdebebas'taki tesislere giden taraftarlar, Arda için özel bir pankart hazırladı. Pankartta '10 numaranın kalitesi', 'Sahada ve saha dışında çok mütevazı bir çocuk','Seni seviyoruz Arda' ve 'Böyle devam et kardeşim, taraftarlar seni seviyor' ifadelerine yer verildi.

Bir diğer yandan ise Real Madrid'in efsanevi oyuncularından Guti Hernandez, Arda Güler hakkında dikkat çeken sözler sarf etti.

"DİĞERLERİNDEN FARKLI BİR OYUNCU"

Guti, 'Arda Güler mi? Onun iyi performans gösterdiğini görüyorum. O, Real Madrid'de bulunan diğer oyunculardan farklı bir oyuncu. Aynı profile sahip birçok oyuncu var; kaliteli ve fiziksel olarak güçlü, ancak son pası yapamayan oyuncular.' ifadelerini kullandı.

"XABI ONA GÜVENECEK"

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Guti, Arda için 'O, gol pozisyonuna girip ağları havalandırabilen ve ayrıca takımı yönetebilen tek oyuncu. Xabi ona güvenecek. Onun için harika bir sezon olacak" dedi.

PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 20 resmi maça çıkan Arda Güler, bu maçlarda 3 gol 7 asistlik performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.