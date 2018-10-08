Guti: Şenol Güneş'ten çok şey öğreniyorum

Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in yardımcılarından olan Guti Hernandez, MARCA’ya verdiği röportajda Türkiye’deki günlerini anlattı. İspanyol antrenör, Beşiktaş’ta hocalık konusunda ciddi bir gelişim ve tecrübe sağladığını aktarıp, “Real Madrid’in akademisinden ayrılıp bir adım attım. Türkiye’ye gittim. Hocalığımı geliştirmek için bu adımı attım” dedi.

Guti, her işte gelişmek için acı çekmek gerektiğini vurgulayıp, “Acele etmemelisiniz. Gelişim göstermek istiyorum ve umuyorum ki kısa sürede iyi bir A takım antrenörü olacağım ama şu anda bütün motivasyonum Beşiktaş’a yönelik” diye konuştu.

Türkiye’ye sevdiğini belirten siyah-beyazlı teknik adam, “Türkiye’de gerçekten güzel zamanlar geçiriyorum. Harika bir teknik direktör çalışıyorum. Şenol Güneş’in tecrübelerinden çok şey öğreniyorum” ifadelerini kullandı.

Şu anda Real Madrid’i çalıştıran Lopetegui hakkında da konuşan Guti Hernandez, “Real Madrid sabır göstermeli. Lopetegui iyi bir hoca, İspanya Milli Takımı ile fantastik işler çıkardı” yorumunda bulundu.