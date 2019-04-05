Guti'den Beşiktaş teknik direktörlüğü için flaş açıklama

Beşiktaş'ta sezon sonu yaşanacak teknik direktör değişiminde Şenol Güneş'in yerine yardımcı antrenör Guti aday gösteriliyor. Zinedine Zidane'dan önce ismi Real Madrid ile anılan Guti, gelecek sezon teknik direktör olmak istediğini açıklayarak Beşiktaş'a mesaj gönderdi.

İspanyol basınından Marca'ya özel röportaj veren Guti, "Tabii ki geri dönmeyi düşünüyorum ama Real Madrid'e dönmeden önce gelişmeye devam etmeliyim. Gelecek sezon teknik direktör olmak istiyorum. Birinci hedefim bu ama nerede olacağımı bilmiyorum. Beşiktaş'ta mutluyum. Beşiktaş, Türkiye'de tüm şampiyonluklar için mücadele eden bir kulüp. Süper Lig'de yarışmak kolay değil. İşler iyi gitmezse durum karmaşıklaşıyor." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI HER ZAMAN TUTKULU"

Beşiktaş kariyerinden bahseden Guti, "Beşiktaş taraftarı hem kazandığınızda hem de kaybettiğinizde çok tutkuludur. Kazanmayı seven ve oyuncuyu motive eden bir kitledir. Beşiktaş'ı tanıyordum, ligi biliyordum. Buraya gelmemde önemli bir etken oldu. Sonuç ve futbol açısından sorunsuz bir sezon oldu diyemem. Zor bir yıldı ama şikayetçi değilim. Beşiktaş gibi önemli bir kulüpteyim. Real Madrid genç takımının başantrenörüyken hoca olmak istediğimi fark ettim. Yardımcı antenörlükle kötü zaman geçirdim. Çünkü istediğiniz kararları alamıyorsunuz." dedi.

"İSTANBUL'DA YAŞAMAK ÇOK GÜZEL"

İstanbul yaşansıtını anlatan Guti, "Çocuğum benden daha fazla Türkçe konuşuyor. İstanbul'da yaşamak gerçekten güzel. Sakin bir bölgede yaşıyoruz. Kapalıçarşı'ya veya Ayasofya'ya gidersem gözlük takıyorum ve dövmelerimi göstermiyorum çünkü beni kolayca tanıyorlar. İnsanlar bana karşı çok saygılı." ifadelerini kullandı.

"ZİDANE BENİ ŞAŞIRTTI"

Real Madrid için çıkan transfer haberlerine değinen Guti, "Bu delilik. Hangi noktaya ulaşacağını bilemiyorum. Sadece transferler için değil, maaşlar için de. Ancak Zidane geri dönüşüyle beni şaşırttı. Zidane, Real Madrid'de işleri gerçekten iyi yürütüyordu. Perez ve Zidane arasındaki dostluk da bu anlaşmaya yardımcı oldu. İhtiyaç duyulan kadar transfer yapılmalı. Çok fazla transfer doğru değil." ifadelerini kullandı.

"MESSİ Mİ, RONALDO MU?"

Guti, "Messi mi, Ronaldo mu?" sorusuna "Kısa süre önce Messi'yi seçtiğimi twitterda belli ettim ama Cristiano'nun yaptıklarına da çok değer veriyorum. Messi daha fazla yeteneğe sahip. Cristiano daha golcü ve hırslı. Messi ile aynı dönemde futbol oynarken 5 Ballon d'Or kazanması inanılmaz. Real Madrid, Ronaldo'yu özledi." cevabını verdi.

(Futbol Arena)