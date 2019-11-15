19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7434
  • 6,3445
  • 271.351
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Güven Öten: Aykut hocamıza inancımız tam

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un basın sözcüsü Güven Öten, teknik direktörleri Aykut Kocaman'la yola devam edeceklerini belirterek, 'Biz Aykut hocamıza her yönüyle güvenerek anahtarı teslim ettik.' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Güven Öten, takımlarda inişli çıkışlı dönemler yaşanabildiğine dikkati çekti.

Böyle sıkıntılı dönemlerde yönetim, oyuncu ve taraftarların daha fazla birbirine kenetlenmesi gerektiğini vurgulayan Öten, şunları kaydetti:

"Biz Aykut hocamıza her yönüyle güvenerek anahtarı teslim ettik. En ufak bir endişemiz, sorgulamamız, soru işaretimiz yok. Geçmiş dönemlerde hocamız Konyaspor'dayken, yine böyle şeyler olmuştu. Biz yönetim, teknik ekip, futbolcular, taraftar ve basın tek yürek olursak, bu dönemleri çok rahatlıkla aşarız. Buna inancımız var. Ama bu beşli bacağın bir tanesinde sıkıntı olduğu zaman, bunlar sekteye uğruyor."

"Bizim inancımızda hiçbir eksiklik yok"

Üst üste alınan olumsuz sonuçlara değinen Güven Öten, "İnanın bizim inancımızda hiçbir eksiklik yok. Oyunularımız da bu şekilde. Tabii üst üste gelen aksilikler sonrası bir öz güven eksikliği oluştu. Biz bunu yıkıp, yeneceğiz. Biz Konyaspor'uz. Kendimize güvendiğimiz zaman herkes bizden çekinir. Önce biz kendimize güvenip, birlik olacağız. Alacağımız bir galibiyetle bunun arkasının da geleceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin en değerli hocalarından biriyle yola çıktıklarını anlatan Öten, "Hala Aykut hocamızla devam ediyoruz. Umudumuzda, ümidimizde en ufak bir kırılma yok. Taraftarımız da bize inansın. Biz bu dönemi çok rahat aşacağız. Hocamıza inanıyoruz, güveniyoruz. Bu devrede alabileceğimiz en iyi puanı alıp, ikinci yarı daha güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Biz yönetim olarak bir bütünüz. Taraftarın beklentilerini karşılayamamak bizi de üzüyor. Çok iyi olacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenman

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahada devam eden idmanda oyuncular, 6'ya 3 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Sağanak altındaki antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Başkan Erdoğan Trump´ı böyle düzeltti: İşte o anlar!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan 'KKTC' mesajı

Başkan Erdoğan'dan 'KKTC' mesajı

Yargıtay o darbecilerin cezasını onadı

Yargıtay o darbecilerin cezasını onadı

İstanbul Valiliği'nden düzensiz göçmen açıklaması

İstanbul Valiliği'nden düzensiz göçmen açıklaması

"Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük devlet olmasına alışalım"

'Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük devlet olmasına alışalım'

Havayı parayla satıyorlar... 15 dakikası 7 dolar

Havayı parayla satıyorlar... 15 dakikası 7 dolar

Avrupa'da sevindiren karar... Bir ilk yaşandı

Avrupa'da sevindiren karar... Bir ilk yaşandı

Türkiye harekete geçti... Tarihin en büyük felaketi

Türkiye harekete geçti... Tarihin en büyük felaketi

Bin dolar karşılığında öldürmüşler! İşte esrarengiz cinayetin görüntüleri

Bin dolar karşılığında öldürmüşler! İşte esrarengiz cinayetin görüntüleri
 

POPÜLER HABERLER

Karaköy´de başörtülü kızlara çirkin saldırı

Karaköy´de başörtülü kızlara çirkin saldırı

Unutulmaya yüz tutan eski İstanbul fotoğrafları

Unutulmaya yüz tutan eski İstanbul fotoğrafları

Balık tutarken fark etti... Tam 7.5 milyon yıllık!

Balık tutarken fark etti... Tam 7.5 milyon yıllık!

153 bin kişi havadan izledi

153 bin kişi havadan izledi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA