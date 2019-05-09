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Güven Yalçın: Beşiktaş'ta mutluyum, ayrılmak istemiyorum

Beşiktaş’a gelmekle hayatındaki en doğru kararı verdiğini ifade eden Güven Yalçın, en az 2-3 sezon daha Siyah-Beyazlı formayı giymek istiyor. Teklif yağan milli forvet, yönetime ufak bir ricada bulundu.

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Kartal'ın genç forveti Güven Yalçın, transfer piyasasının gözdesi haline geldi. 20 yaşındaki golcüyü makul bir rakamla transfer edip 2-3 katı fiyata satmak niyetindeki kulüpler adeta sıraya girdi. Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen’in altyapısından bedavaya aldığı Güven, Süper Lig’de çıktığı 19 maçta 5 gol, 4 asistlik bir performans sergileyerek ve A Milli Takım’a seçilerek potansiyelini ortaya koydu.

BURNLEY’DEN 5 MİLYON POUND

Güven'le ilgilenen kulüplerin başında Premier Lig ekibi Burnley geliyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Burnley menajeri Sean Dyche, Güven'i kadrosunda görmek istiyor. Piyasa değeri 1 milyon euro olan güven için 5 milyon poundluk bir teklif yapılacağı iddia edildi. Orman yönetimi genç yıldız için Almanya’dan gelen teklifleri yetersiz bulup geri çevirmişti. Burnley’in yaklaşımı sonrası Güven’le geleceği üzerine bir konuşma yapılacağı aktarıldı.

GERÇEK BİR FUTBOLCU OLDUM

Beşiktaş'ta kısa süre içerisinde kendisini kanıtlamayı başaran Güven'in amacı ise en az 2-3 sezon daha Beşiktaş forması giymek. Siyah-Beyazlılar’la 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan milli forvet, “Beşiktaş’a geldikten sonra gerçek bir futbolcu oldum. Bu seviyede bir şeyler başarabileceğime inanıyordum. Leverkusen’den ayrılmam hayatımda verdiğim en doğru karar olabilir. Yanlış bir karar vermek istemiyor. Beşiktaş'ta mutluyum” dediği aktarıldı.

(Güneş)

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