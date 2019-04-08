Güven Yalçın: En çok son golümü beğendim

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u deplasmanda 7-2 mağlup ettiği karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan ve 18 dakikada hat-trick yapan Güven Yalçın maç sonunda değerlendirmelerde bulundu.

Güven Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde;

"Son golde gol olduğunu biliyordum. Hakem ile konuştuk ve sonrasında golümüz verildi. Takım için mutluyum, önemli bir galibiyet oldu. Üç golüm de ikinci planda.

Kariyerim ilk kez hat-trick yaptım ve bu yüzden topu almak istedim. En çok son golümü beğendim. Haftanın oyuncusu için oyumu Ljajic'e veririm. Golleri, asistleri, harika oynadı. Oyum Ljajic'e."