Güven Yalçın: En çok son golümü beğendim
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u deplasmanda 7-2 mağlup ettiği karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan ve 18 dakikada hat-trick yapan Güven Yalçın maç sonunda değerlendirmelerde bulundu.
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u deplasmanda 7-2 mağlup ettiği karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan ve 18 dakikada hat-trick yapan Güven Yalçın maç sonunda değerlendirmelerde bulundu.
Güven Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde;
"Son golde gol olduğunu biliyordum. Hakem ile konuştuk ve sonrasında golümüz verildi. Takım için mutluyum, önemli bir galibiyet oldu. Üç golüm de ikinci planda.
Kariyerim ilk kez hat-trick yaptım ve bu yüzden topu almak istedim. En çok son golümü beğendim. Haftanın oyuncusu için oyumu Ljajic'e veririm. Golleri, asistleri, harika oynadı. Oyum Ljajic'e."
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