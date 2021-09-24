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Spor

Güven Yalçın: Golden sonra oyundan koptuk, geriye çekildik

Süper Lig'in 7. haftasında Altay'ın 2-1 mağlup ettiği Beşiktaş'ın tek golünü atan Güven Yalçın maç sonu açıklamalarda bulundu.

24 Eylül 2021 Cuma 22:30 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 22:30
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Beşiktaş'ın Altay'a 2-1 yenildiği maçta takımının tek golünü atan Güven Yalçın, karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Attıkları gol sonrasında iyi oynayamadıklarını ve basit goller yediklerini söyleyen Güven, "Bu işin içinde mağlubiyet de var, her zaman kazanamazsın. Büyük takım olarak hedefimiz her maçı kazanmak ama bugün yeterince şanslara giremedik, ilk golden sonra oyundan koptuk, geriye çekildik. Sonra çok kolay iki gol yedik. Maalesef futbolda böyle goller yemek de var, bir uyuma oldu. Daha sezonun başındayız, telafisi var" dedi.

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