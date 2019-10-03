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BEŞİKTAŞ’TA şanssızlık. Burak Yılmaz’ın kadroda yer almaması nedeniyle ilk 11’de yer alan ve gol umudu olarak sahaya çıkan Güven Yalçın talihsiz bir sakatlık yaşadı.

İlk yarıda 15. dakikada belinden bir sakatlık geçirdi. Bir süre oyuna devam eden Güven, ardından kenarda tedavisini yaptırdı. Yeniden oyuna dönse de daha fazla devam edemedi ve kenara işaret edip 27. dakikada yerini Umut Nayir’e bıraktı. Umut o dakikadan sonra santrfor olarak görev aldı.