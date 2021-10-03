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Spor

Güven Yalçın İtalya'da gündem oldu

Geçtiğimiz sezonun devre arasında İtalya Serie B ekibi Lecce'de forma giyen Güven Yalçın, Beşiktaş formasıyla Sivasspor'a attığı iki şık gol sonrasında İtalya'da gündem oldu.

3 Ekim 2021 Pazar 15:22 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 15:22
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Beşiktaş 'ta Sivasspor maçının yıldızı olan Güven Yalçın'ın Süper Lig 'de şov yapması İtalya'da da yankı uyandırdı. 22 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezon Lecce'de yarım sezon kiralık geçirmiş ancak sarı-kırmızılı forma ile fileleri havalandıramamıştı.

Sivasspor karşısında attığı iki gol ve ilk golündeki müthiş vuruşu özellikle eski kulübüne yakın sitelerde büyük yankı uyandırdı. Pianete Lecce'de yayınlanan haberde, siyah-beyazlı santrforun attığı golün videosuna da yer verildi ve şu ifadeler kullanıldı:

'VOLEYLE MÜTHİŞ BİR GOL ATTI'

"Güven Yalçın'ı hatırlıyor musunuz? Lecce'de kiralık oynamış, şöhreti kısa sürmüştü. İtalyan futboluna hiç adapte olamamıştı. Dün voleyle müthiş bir gol attı."

Calcio Lecce internet sitesi ise oyuncunun bu sezonki genel performansındaki yükselişe dikkat çeken bir haber yaptı. Beşiktaş formasıyla çıktığı 4 maçta 3 gol attığı belirtilen Güven Yalçın'ın formunun zirvesine çıktığına dikkat çekildi.

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