Güven Yalçın: Premier Lig'de oynamak isterim
Beşiktaş'ın Betis başta olmak üzere Avrupa'dan teklifler aldığı belirtilen 20 yaşındaki oyuncusu Güven Yalçın, geldiği noktadan duyduğu memnuniyeti belirtti ve hedefinin Premier Lig'de oynamak olduğunu söyledi.
Ailesinin kendisine verdiği desteğin öneminden bahseden Güven, "Ailem benimle gurur duyuyor. Futbol benim hayatım. Küçüklüğümde böyle bir kariyer noktasına geleceğimi düşünmezdim. Eğer bir şeyler başarmak istiyorsan, normalde yaptığından fazlasını yapmalısın. Ailem bana sürekli destek verdi" dedi.
"İNGİLTERE'DE OYNAMAK İSTERİM"
Kariyeri bittiğinde Almanya'da yaşamak istediğini de kaydeden genç oyuncu, "İngiltere Premier Lig'i beğeniyorum ve çok yakından takip ediyorum, orada oynamak isterim. Kariyerim sona erdiğinde ise Almanya'da, tercihen de Düsseldorf'ta yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Güven Yalçın, geçen sezon Beşiktaş'ta 23 maçta 8 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
(Sporx)
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