Güven Yalçın: Rüyamdaki gibi bir gol

2 Ekim 2021 Cumartesi 21:26 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 21:26

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 2-1 yendiği maçta golleri atan Güven Yalçın, karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Attığı golleri anlatan Güven, "İyi vurdum. Valentin Rosier de iyi kesti, tam rüyamdaki gibi bir gol attım. Golde iyi vurdum. Tam hayal ettiğim gibi bir gol oldu. Takım olarak iyi oynadık. Tuhaf bir gol yedik. İkinci golde de şansım tuttu, o da gol oldu. Hak ederek kazandık. Her gün çalışıyorum. Hocanın güvenini boşa çıkarmak istemiyorum. Umarım böyle devam ederim. Takım olarak kazanmak benim için daha önemli. Çok önemli bir 3 puan aldık." dedi.