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Güven Yalçın, Şenol Güneş'ten forma istiyor

Dört maçtır kazanamayan siyah-beyazlılarda tecrübeli hoca revizyona hazırlanıyor. Pepe, Ljajic, Adriano, Tolgay ve Babel sakat, Lens de cezalı olunca genç stoper Fatih Aksoy ile Gökhan Töre'ye ilk 11 yolu gözüktü.

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Şenol Güneş'in göreve gelmesinden bu yana en kötü dönemini yaşayan Beşiktaş'ta sıkıntılar bir türlü bitmiyor. Pepe, Ljajic, Adriano ve Babel'den sonra sakatlar kervanına Tolgay Arslan'ın da eklenmesi; Lens'in de cezalı olmasından dolayı pazartesi günü oynanacak Çaykur Rize maçı öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş yeni arayışlara girdi. Pepe ve Babel'in, oynaması zor görünüyor. Ağrıları devam eden Adriano iyileşse bile maç eksiğinden dolayı kulübede oturacak. Ljajic ve Tolgay ise kesin olarak forma giyemeyecek.

ROCO'YU SİLDİ

Şenol Güneş'in de takımı yeniden canlandırmak amacıyla Fatih Aksoy ve Gökhan Töre'yi ilk 11'de oynatmayı planladığı öğrenildi. 

Güven vermeyen Enzo Roco'nun yerine genç Fatih'i oynatmayı planlayan Güneş'in bir diğer hedefi ise Gökhan Töre'yi yeniden forma sokmak. Başarılı teknik adamın, Babel'in yokluğunda formayı 26 yaşındaki oyuncusuna vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

SAVUNMAYA BOYATA GÜNDEMDE

Siyah-beyazlıların gündemine Celtic'ten Dedyrck Boyata girdi. İskoç basınında çıkan habere göre Beşiktaş, sezon sonunda Celtic ile sözleşmesi bitecek olan Boyata'yı kadrosuna katmak istiyor. 27 yaşındaki stoper, Manchester City altyapısında yetişti.

BENİ DE GÖR HOCAM

Golcü krizi yaşayan Beşiktaş'ta sezon başında kadroya katılan Güven Yalçın şans bekliyor. Bu sezon 2 maçta toplamda 3 dakika görev alan 19 yaşındaki oyuncu, Ç. Rize maçında oynamak için çok istekli olduğunu ve hocasından forma beklediğini söyledi.

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