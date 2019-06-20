Güven Yalçın'a İspanya'dan talip var

eldesmarque.com’un haberinde şu ifadelere yer verildi: Türkiye’nin alt kategorilerinde ve son dönemde Türk Milli Takımı’nda görev almaya başlayan Güven Yalçın da İspanya’da oynamak istiyor. Bu sezon ilk kez Avrupa Ligi’nde oynayacak olan Espanyol da oyuncuyu istiyor. Bonservisi ise 5 milyon euro.

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