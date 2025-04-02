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Spor

Güvenlik güçleri müdahale etti! Derbide ortalık karıştı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin son dakikalarında ortalık karıştı. İki takımın futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri olaya müdahale etti.

Haber Merkezi2 Nisan 2025 Çarşamba 22:45 - Güncelleme:
Güvenlik güçleri müdahale etti! Derbide ortalık karıştı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren maçın son dakikalarında sinirler oldukça gerildi. Victor Osimhen ile Mert Müldür arasında başlayan tartışma saha dışına taşındı.

İlk olarak Victor Osimhen ile Mert Müldür, Nijeryalı santrforun yerde kaldığı bir pozisyon sonrası sert bir tartışma yaşadı. İki takım futbolcuları da olaya müdahale ederken ısınmada bulunan İrfan Can Kahveci ile birlikte Milan Skriniar ve Victor Osimhen sarı kart gördü.

Saha içerisinde Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz ve Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya iki takımın futbolcuları dahil oldu.

Oyunun tekrar başlamasıyla birlikte bu kez yedek kulübesinde kargaşa yaşandı. Yedek futbolcular ve teknik heyetlerin karıştığı olaylar sebebiyle maç, uzun bir süre durdu.

Galatasaray yedek kulübesinde Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de ise Mert Hakan Yandaş ve yardımcı antrenör Salvatore Foti kırmızı kart gördü.

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