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Spor

Gyökeres adım adım Premier Lig'e

Bu sezon Sporting'de yakaladığı çıkışla dikkat çeken İsveçli golcü Viktor Gyökeres'in yeni adresinin Premier Lig olması bekleniyor.

Haber Merkezi31 Mart 2025 Pazartesi 16:04 - Güncelleme:
Gyökeres adım adım Premier Lig'e
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Viktor Gyökeres'in geleceği, Avrupa'nın en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Sporting CP'nin 26 yaşındaki forveti, bu sezon Primeira Liga'da 30 golle büyük bir çıkış yakaladı ve pek çok kulübün ilgisini çekti.

Bayern Münih, Barcelona ve Manchester United gibi devlerin transfer listesinde yer alan Gyökeres için, Premier Lig ekiplerinden de ciddi bir ilgi söz konusu.

The Independent'ın haberine göre, Manchester United, yaz transfer döneminde Gyökeres'i kadrosuna katmayı planlıyor ve bu doğrultuda diğer kulüplerin ilgisini engellemeye çalışacak. Ayrıca, Arsenal de Gyökeres'i gündemine almış durumda. Ocak ayında Gabriel Jesus'un sakatlığının ardından forvet arayışına giren Arsenal, Gyökeres'i bu süreçte tartışmıştı.

Son gelişmelere göre, Arsenal, sportif direktör Andrea Berta'nın atanmasının ardından Gyökeres'i daha öncelikli bir transfer hedefi olarak belirledi. Öte yandan, Arsenal'in Alexander Isak'a olan ilgisi ise azalırken, Newcastle United'ın İsveçli golcüyü bırakmaya niyeti olmadığı ifade ediliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Sporting formasıyla 42 maçta forma giyen Gyökeres, 42 gol 10 asistlik performans sergiledi.

  • Gyökeres
  • Sporting
  • PremierLig

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