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Spor

Gyökeres ayrılık için bekliyor

Sporting'in İsveçli golcüsü Viktor Gyökeres takımdan ayrılmak için bekleyişe geçti. Portekiz basını, yıldız futbolcunun sezon öncesi hazırlık kampına katılmayı düşünmediğini öne sürdü.

Haber Merkezi24 Haziran 2025 Salı 18:50 - Güncelleme:
Gyökeres ayrılık için bekliyor
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Sporting Lizbon'un golcüsü Viktor Gyökeres, yaz transfer döneminde kulüpten ayrılmak adına radikal bir adım atabilir.

A Bola'nın haberine göre İsveçli yıldız, transfer sürecindeki belirsizlik nedeniyle kulübün sezon öncesi hazırlıklarına katılmamayı düşünüyor.

27 yaşındaki oyuncunun menajeri Hasan Cetinkaya, kulübün daha önce söz verdiği gibi 60 milyon euroya satış yapılması gerektiğini savunurken, Sporting cephesi ise 80 milyon euro talep ediyor.

100 milyon euroluk serbest kalma bedeline rağmen, oyuncunun Arsenal ve Juventus başta olmak üzere birçok kulübün hedefinde olduğu biliniyor. Gyökeres, Sporting formasıyla iki sezonda 102 maçta 97 gol ve 28 asistle kulüp tarihine geçti.

  • Viktor Gyökeres
  • ayrılık
  • Sportingin

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