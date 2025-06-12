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Spor

Gyökeres: Çıkan haberlerin çoğu yalan

Sporting'in yıldız santrforu Viktor Gyökeres, hakkında çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Haber Merkezi12 Haziran 2025 Perşembe 21:13 - Güncelleme:
Gyökeres: Çıkan haberlerin çoğu yalan
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Sporting'in golcüsü Viktor Gyökeres, son dönemde hakkında çıkan transfer haberlerine sosyal medyadan tepki gösterdi.

Gyökeres, "Şu anda benimle ilgili çok fazla haber var ve çoğu yalan!" diyen İsveçli oyuncu, zamanla her şeyin netleşeceğini belirtti.

Yıldız futbolcunun ismi başta Arsenal, Manchester United, Chelsea ve Al Hilal olmak üzere birçok kulüple anılıyor.

Sporting başkanı Frederico Varandas Gyökeres'in transferi hakkında daha önce şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Viktor Gyökeres'in bonuslarla birlikte 70 milyon euro karşılığında ayrılmayacağını garanti edebilirim çünkü bunu asla vaat etmedim. "Menajerlik şirketinin en büyük endişesi serbest kalma maddesi talep edip etmeyeceğimizdi. Toplantıda şunu söyledim. Bir değer belirlemeye değmez çünkü bir yıl sonra neler olacağını bilmiyorum. 40, 60, 80... Garanti edebileceğim tek şey 100 milyon euro istemeyeceğim." dedi.

Başkan Varandas'ın bu sözlerinden sonra Gyökeres'in bir daha Sporting forması giymek istemediği iddia edilmişti.

BU SEZONKİ İSTATİSTİĞİ

Gyökeres, bu sezon çıktığı 52 maçta 54 gol atarken 13 defa da asist yaptı.

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