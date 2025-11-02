İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2025 Pazar / 12 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Haaland saymaya devam ediyor! Manchester City golcüsüyle kazandı
Spor

Haaland saymaya devam ediyor! Manchester City golcüsüyle kazandı

Manchester City, Premier Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Bournemouth'u 3-1 mağlup etti. Manchester City'nin yıldız futbolcusu Erling Haaland attığı golle maçın yıldızı oldu.

Haber Merkezi2 Kasım 2025 Pazar 21:42 - Güncelleme:
Haaland saymaya devam ediyor! Manchester City golcüsüyle kazandı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester City ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 3-1'lik skorla kazandı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 17 ve 33. dakikalarda Erling Haaland, 60. dakikada Nico O'Reilly attı.

Bournemouth'un tek golü 25. dakikada Tyler Adams'tan geldi.

HAALAND'DAN ÇILGIN RAKAMLAR

Haaland, bu sezon toplamda 17. maçta 20, ligde ise 10. maçında 13. golünü attı.

CITY, ARSENAL'İ TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazanan Manchester City, puanını 19'a çıkardı ve 6 puan geriden lider Arsenal'i takibini sürdürdü. 8 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Bournemouth 18 puanda kaldı.

Manchester City, gelecek hafta Liverpool'u konuk edecek. Bournemouth ise Aston Villa deplasmanına gidecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.