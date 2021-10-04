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Spor

Haaland, Türkiye maçında oynayacak mı? Açıklama geldi

Norveç Milli Futbol Takımı'nda, Alexander Sörlot'tan sonra Erling Haaland da Türkiye maçında forma giyemeyecek.

4 Ekim 2021 Pazartesi 14:27 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 14:27
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Norveç Milli Takımı'nın yıldız golcüsü Erling Haaland'ın milli takıma katılıp katılmayacağı büyük merak konusuydu. 21 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Norveç Milli Takım kadrosunda yer alamayacağını resmen duyurdu.

Sosyal medya hesabından haberi duyuran Haaland, "Norveç Milli Takımı'nın maçlarında oynayamayacağım için üzgünüm." ifadelerini kullandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. haftasında Türkiye ile Norveç mücadele edecek. Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak Türkiye - Norveç maçı 8 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

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