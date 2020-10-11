İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2020 Pazar / 23 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8572
  • EURO
    9,2978
  • ALTIN
    487.659
  • BIST100
    1165.7
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Haaland ve Sörloth yine coştu, Norveç farklı kazandı
Spor

Haaland ve Sörloth yine coştu, Norveç farklı kazandı

UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda Norveç ile Romanya karşı karşıya geldi. 4-0'lık net skorla maçı kazanan Norveç'te Erling Haaland ve Alexander Sörloth yine boş geçmedi.

11 Ekim 2020 Pazar 21:09 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 21:09
ABONE OL

UEFA Uluslar Lig B'de Norveç ile Romanya, Ulleval Stadion'da karşı karşıya geldi. Mücadele 4-0 Norveç üstünlüğü ile sona erdi.

Maçta Norveç'in golleri 13., 64. ve 74. dakikalarda genç yıldız Erling Haaland ve 39. dakikada Trabzonspor'un eski futbolcusu Alexander Sörloth'tan geldi.

Alexander Sörloth, Haaland'ın gollerinden birisinin de asistini yapan isim oldu.

Norveç'te Galatasaraylı Omar Elabdellaoui maça ilk 11'de başladı ve 79 dakika süre aldı. Bir diğer Sarı-Kırmızılı isim Martin Linnes ise 70. dakikada oyuna girdi.

Romanya'da Gaziantep FK oyuncusu Alexandru Maxim, 75. dakikada oyuna girdi.

Avusturya ve Kuzey İrlanda'nın yer aldığı grupta; Norveç puanını 6'ya yükseltti. Romanya 3. maç sonunda 4 puanda kaldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.