12 Nisan 2020 Pazar 22:21 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 22:21

Futbol kariyerine Fransa'nın Toulouse takımında devam eden Ruben Gabrielsen eski takım arkadaşı Erling Braut Haaland hakkında açıklamalarda bulundu.

"ONA GÜLÜYORDUK"

Haaland hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Ruben Gabrielsen; "Norveç'te Haaland ile beraber oynarken, bir maçtan önce bir hafta boyunca antrenmanda gol atamadı. Ona gülüyorduk. O gün maça başlayacağını duyunca; kendi kendime 'Bu adamla nasıl oynayacağız' dedim. Ancak 50 dakikanın sonunda 4 gol atmıştı bile." dedi.

Erling Haaland, Molde forması ile 50 maça çıktı ve 20 gol attı.

"SAKATLIKTAN DÖNDÜĞÜNDE DEVASA OLMUŞTU!"

Gabrielsen, Haaland'ın kulübe ilk geldiği günleri anlatırken; "Geldiğinde küçük bir çocuktu. Dürüst olmak gerekirse iyi değildi. Fakat bu durum bir süre sakatlık yaşadıktan sonra değişti. Tekrar geldiğinde çok büyüktü, devasa olmuştu! Sanki başka bir hayvan gibiydi." dedi.

Gabrielsen'e göre Haaland o zaman bir şey öğrendi: "Zor zamanlar geldiğinde, sadece daha çok çalışman gerekir"