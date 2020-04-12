İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6987
  • EURO
    7,3183
  • ALTIN
    363.483
  • BIST100
    96471
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ruben Gabrielsen, Haaland'ı anlattı! ''50 dakikada 4 gol atmıştı''
Spor

Ruben Gabrielsen, Haaland'ı anlattı! ''50 dakikada 4 gol atmıştı''

12 Nisan 2020 Pazar 22:21 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 22:21
ABONE OL

Futbol kariyerine Fransa'nın Toulouse takımında devam eden Ruben Gabrielsen eski takım arkadaşı Erling Braut Haaland hakkında açıklamalarda bulundu.

"ONA GÜLÜYORDUK"

Haaland hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Ruben Gabrielsen; "Norveç'te Haaland ile beraber oynarken, bir maçtan önce bir hafta boyunca antrenmanda gol atamadı. Ona gülüyorduk. O gün maça başlayacağını duyunca; kendi kendime 'Bu adamla nasıl oynayacağız' dedim. Ancak 50 dakikanın sonunda 4 gol atmıştı bile." dedi.

Erling Haaland, Molde forması ile 50 maça çıktı ve 20 gol attı.

"SAKATLIKTAN DÖNDÜĞÜNDE DEVASA OLMUŞTU!"

Gabrielsen, Haaland'ın kulübe ilk geldiği günleri anlatırken; "Geldiğinde küçük bir çocuktu. Dürüst olmak gerekirse iyi değildi. Fakat bu durum bir süre sakatlık yaşadıktan sonra değişti. Tekrar geldiğinde çok büyüktü, devasa olmuştu! Sanki başka bir hayvan gibiydi." dedi.

Gabrielsen'e göre Haaland o zaman bir şey öğrendi: "Zor zamanlar geldiğinde, sadece daha çok çalışman gerekir"

Emine Erdoğan'dan o unutulmaz şarkıyla duygulu mesaj!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'ye teşekkür etti: Osmanlı gibi yardıma koştunuz
Türkiye'ye teşekkür etti: Osmanlı gibi yardıma koştunuz

Türkiye'ye teşekkür etti: Osmanlı gibi yardıma koştunuz

Ölen saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Ölen saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

Ölen saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

'150 civarında adacık Türkiye'nin'
'150 civarında adacık Türkiye'nin'

'150 civarında adacık Türkiye'nin'

Teröristler taktik değiştirdi: Savunma hattı kuramıyoruz
Teröristler taktik değiştirdi: Savunma hattı kuramıyoruz

Teröristler taktik değiştirdi: Savunma hattı kuramıyoruz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.