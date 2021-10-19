Habib Nurmagomedov medyaya ağzının payını verdi: Ben de Dağıstanlıyım

star.com.tr 19 Ekim 2021 Salı 10:43 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 10:43

İddiaya göre Roman Kovalev isimli bir şahıs, Moskova metrosunda taciz edilen bir kadını kurtarmak için, üç kişi tarafından dövüldü.



Olay sonrası Kovalev'e cesaret madalyası verilirken, Rus medyası her fırsatta saldırganların 'Dağıstanlı' olduğunu vurguladı.

Bir konuşması esnasında olaya değinen emekli karma dövüş sporcusu ve eski UFC hafif sıklet şampiyonu Habib Nurmagomedov, Rus basınına adeta ateş püskürdü.

Soçi'deki bir etkinlik sırasında konuşan Nurmagomedov, suçların insanların etnik kökeniyle alakalı olmadığını söyledi.

'PERM VEYA KAZAN'DA OKULU TARAYAN ZANLININ ETNİK KÖKENİNİ YAZMIYORSUNUZ'

Nurmagomedov, ders niteliğindeki konuşmasında Rus medyasına şöyle seslendi:

"Bizim de duygularımız var. 4 milyon olmasa da 3,5 milyon Dağıstanlı var. Bence, bir kişi yanlış bir şey yaptığında tüm medyanın 'Dağıstanlılar, Dağıstanlılar' yazması yanlış.

"Kötü şeyler yapan bu insanlardan 15-20 tane var, peki 30, peki 100'e yuvarlayalım. Ama en az 3.5 milyon Dağıstanlı var. Entelijansiya var, bilim adamları, sporcular, doktorlar var. Sadece Dağıstan'ı değil, tüm Rusya'yı çok değerli bir şekilde temsil eden insanlar var.

Ama hasta bir kişi kötü bir şey yaptığında, siz de dahil olmak üzere tüm medya, 'Dağıstanlılar şunu yaptı' diyorsunuz. Birisi birini dövüyor, her yerde Dağıstanlı yazıyor.

Örneğin ödül alan adamın adı neydi? Roman Kovalev. Tüm medya, bir adama üç Dağıstanlı tarafından dövüldükten sonra ödül verildiğini yazdı.

Ne için Medyadan tek bir kişi bile bu üç hasta kişinin ad ve soyadlarını bilmiyor? Neden herkes Dağıstanlı yazıyor? Ben de Dağıstanlıyım. Buna katılmıyorum. Neden çoğul yazıyorsunuz?

Medyanın yüzde doksanı bu şekilde yazıyor. Son 10 yılda Dağıstan hakkında en az bir tane iyi, olumlu haber gördünüz mü?

Ve bir yerlerde, örneğin Perm veya Kazan'da bir kişi çıkıp bütün bir okulu tarıyor. O zaman kimse etnik kökeni hakkında bir şey yazmıyor.

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