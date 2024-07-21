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Spor

Hacılar Erciyesspor ayrılığı duyurdu

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Hacılar Erciyesspor'da yeni sezon öncesi Yusuf Karaboğa ile yollarını ayırdı.

IHA21 Temmuz 2024 Pazar 10:44 - Güncelleme:
Hacılar Erciyesspor ayrılığı duyurdu
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Geride kalan sezon Bölgesel Amatör Lig (BAL) mücadele eden ve statü gereği bir alt lige düşen Hacılar Erciyesspor'da ayrılık yaşandı. Takımın başarılı oyuncularından Yusuf Karaboğa'nın takımdan ayrıldığı açıklandı. Son 7 sezondur sarı-lacivertli forma giyen ve birçok başarıya imza atan Yusuf Karaboğa, Hacılar Erciyesspor'a veda etti. Geride kalan sezon 20 maçta forma giyen 1999 doğumlu oyuncusu Yusuf Karaboğa 3 gol kaydetti. Karaboğa'nın yeni takımı birkaç gün içerisinde belli olması bekleniyor.

Yusuf Karaboğa yaptığı paylaşımda; "7 sezondur formasını giydiğim şampiyonluk yaşadığım Hacılar Erciyesspor'dan bugün itibari ile ayrılmış bulunmaktayım. Bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Herkese sonsuz teşekkürler" dedi.

  • Hacılar Erciyesspor
  • Yusuf Karaboğa
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