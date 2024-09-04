İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2024 Çarşamba / 1 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0008
  • EURO
    37,6089
  • ALTIN
    2725.09
  • BIST100
    10021.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, A Milli Takım ile yemekte buluştu
Spor

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, A Milli Takım ile yemekte buluştu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Uluslar Ligi maçları için kampı devam eden A Milli Takım ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

IHA4 Eylül 2024 Çarşamba 00:45 - Güncelleme:
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, A Milli Takım ile yemekte buluştu
ABONE OL

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde organize edilen akşam yemeğinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekilleri Fuat Göktaş, Ceyhun Kazancı ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da katılım sağladı. Etkinlikte futbolcularla tek tek tokalaşan Hacıosmanoğlu, yemek öncesinde kendilerine hitaben bir konuşma yaptı.

Milli takıma başarı dileklerini ileten Başkan Hacıosmanoğlu, "Gençken seyrettiğimiz milli maçlarımızda rakiplerimiz lejyoner oyunculardan oluşuyordu. Bugün bizim milli takımımız da, çoğunluğu ülkemizi yurtdışında temsil eden milli oyuncularımızdan oluşuyor. İnanmak başarmanın yarısıdır. Futbol sahada kazanılıyor. Bu sezon Türk futbolunda barış ve kardeşliği istiyoruz. Onun için çalışacağız. El ele verelim ve hep birlikte başarılı olalım istiyoruz. Sizlere daha iyi imkanlar sağlayacağız. Sizler de sahada üzerinize düşeni yapacaksınız. Bundan sonra hep birlikte olacağız. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu, yemek esnasında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile bir süre sohbet etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.