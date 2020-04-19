İSTANBUL 22°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9391
  • EURO
    7,5451
  • ALTIN
    375.252
  • BIST100
    98179.8
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hadebe tesislerde bireysel çalışıyor
Spor

Hadebe tesislerde bireysel çalışıyor

Yeni Malatyaspor'un Zimbabveli defans oyuncusu Teenage Hadebe yaptığı açıklamada, 'Lig oynanır mı ertelenir mi bunu kimse bilmiyor. Biz bireysel çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben de tesiste takımla çalışıyor gibi sıkı çalışıyorum' dedi.

IHA19 Nisan 2020 Pazar 10:39 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 10:39
ABONE OL

Yeni Malatyaspor’un 24 yaşındaki futbolcusu Teenage Hadebe, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada sürecin sonunun iyi olacağına inandığını belirtti. Koronavirüs salgınının bütün planları altüst ettiğini belirten Hadebe, "Herkesin planları, beklentileri vardı. Ama şimdi evimizde oturuyoruz. Bir anda hesapsız gelişmelerle karşılaşabiliyorsunuz. Ailemin ve sevdiklerimin sağlığının yerinde olması en büyük moral kaynağım. Olaya bu tarafından da bakmak lazım. Ben her zorluk gibi görünen gelişmenin arkasında güzel şeyler olduğunu düşünüyorum. O yüzden herkes içini ferah tutsun ve güzel şeyler olacağına dair inancını güçlendirsin. Tabi futbol konuşulacak bir süreç değil açıkçası. Lig oynanır mı ertelenir mi bunu kimse bilmiyor. Biz bireysel çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben de tesiste takımla çalışıyor gibi sıkı çalışıyorum. Bakalım zaman neyi gösterecek hep birlikte göreceğiz" dedi.

"BUNU DÜZELTMEK BİZİM ELİMİZDE"

Bireysel antrenmanlarının da devam ettiğini kaydeden Hadebe, "Şu an hepimiz çalışıyoruz. Lig tekrar başlarsa nasıl olur onu bilemiyoruz. Tesiste benim gibi çalışan bir kaç futbolcu daha var. Açıkçası ligin ikinci yarısında kötü neticeler aldık. Taraftarımız şuna inansın bu duruma biz de en az onlar kadar üzülüyoruz. Bunu düzeltmek bizim elimizde" diye konuştu.

Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.