İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8728
  • EURO
    7,4325
  • ALTIN
    389.413
  • BIST100
    101231
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hafez ve Chebake'den Bakan Koca'ya destek
Spor

Hafez ve Chebake'den Bakan Koca'ya destek

Yeni Malatyaspor, dünya genelinde devam eden koronavirüs sürecinde ortaya koyduğu etkili yönetim anlayışıyla herkesin taktirini kazanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya kendi sloganıyla destek verdi.

IHA18 Mayıs 2020 Pazartesi 10:10 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 10:10
ABONE OL

Koronavirüs sürecinde verdiği etkili mücadeleyle dünyada bir çok ülke tarafından örnek ülke gösterilen Türkiye, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ’Eskisi kadar yakın olamayız’ sözüyle adeta yeni dönemin nasıl olacağını ortaya koymuştu. Yeni Malatyaspor Kulübü, Bakan Koca’nın bu sözüne antrenman esnasında çekilen bir fotoğraf karesiyle destek verdi.

Sarı-kırmızılı takımın Mısırlı futbolcusu Karim Hafez ile Faslı futbolcusu Issam Chebake koşu esnasında sosyal mesafe kurallarını dikkate aldıklarını ilginç bir kareyle gösterdi.

İkilinin mesafeye dikkat çektikleri fotoğraf karesi kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşılarak, "Eskisi kadar yakın olamayız" notunu ekledi.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşıyorlar: Uçan balıkların muhteşem göçü!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.